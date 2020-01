Incidenti stradali, ciclista ucciso nel Modenese. A Roma un furgone travolge tre persone (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si aggrava il bilancio delle vittime per Incidenti stradali. Un ragazzo di 17 anni è morto a Modena dopo essere stato investito da un’auto. MODENA – Il bilancio delle vittime per gli Incidenti stradali si aggrava. L’ultimo a perdere la vita è stato un ragazzo di 17 anni, travolto a Modena mentre era in sella alla propria bicicletta. Una morte che ha lasciato sconvolta l’intera città emiliana visto che l’impatto è avvenuto in una delle zone centrali della città. Incidenti stradali, una vittima a Modena La tragedia nel Modenese è avvenuta nelle prime ore di mercoledì 8 gennaio 2020. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era in sella alla sua bicicletta e stava attraversando sulle strisce pedonali per raggiungere la corriera con destinazione scuola. Ma una macchina ha interrotto il suo viaggio. Il conducente si è fermato per prestare ... Leggi la notizia su newsmondo

