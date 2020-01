Harry e Meghan rinunciano allo status di reali. Buckingham Palace conferma le indiscrezioni sulla scelta dei duchi di Sussex di stabilirsi in Canada (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Harry e Meghan hanno deciso di rinunciare al loro “ruolo senior” di membri della famiglia reale britannica per avere maggiore “autonomia finanziaria” nelle loro attività pubbliche e di beneficenza. A renderlo noto è Buckingham Palace confermando le anticipazioni del Sun, anche sull’intenzione dei duchi di Sussex di dividere nel prossimo futuro il loro tempo fra il Regno Unito e il Canada. La decisione è stata ufficialmente approvata dalla regina Elisabetta. L'articolo Harry e Meghan rinunciano allo status di reali. Buckingham Palace conferma le indiscrezioni sulla scelta dei duchi di Sussex di stabilirsi in Canada LA NOTIZIA. Leggi la notizia su lanotiziagiornale

