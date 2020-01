Elezioni suppletive, a Napoli prove di alleanza Pd-M5S-DemA (Di mercoledì 8 gennaio 2020) prove di dialogo tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e DemA per trovare un candidato comune alle Elezioni suppletive del Senato del 23 febbraio prossimo. Tra i nomi sul campo anche quelli di Domenico Ciruzzi e di Nino Daniele, ma il mister X potrebbe spuntare dal mondo di mezzo tra Pd e arancioni. Il centro destra schiera Salvatore Guanci, mentre per il Movimento 5 Stelle sarà Di Maio a scegliere se accettare l'alleanza oppure no. Leggi la notizia su napoli.fanpage

