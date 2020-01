Effetto vendetta Iran, Borse in calo L'oro vola ai massimi dal 2013 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo dell'1,57% dopo che nella notte l'Iran ha lanciato alcuni missili su due basi Usa in Iraq come ritorsione per l'uccisione del generale Qassem Soleimani. L'attacco ha inoltre fatto impennare le quotazioni di oro, ai massimi dal 2013, e petrolio. Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

