“È successo quando se n’è andata per il GF Vip”. Antonella Elia, chi è il fidanzato Pietro Delle Piane (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Questa sera inizierà ufficialmente la nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’, condotto da Alfonso Signorini, che sarà supportato dagli opinionisti Wanda Nara e Pupo. Tra i grandi protagonisti ci sarà anche la showgirl Antonella Elia, che a poche ore dalla puntata ha detto: “Non ho mai annunciato nessun matrimonio, lo hanno detto gli altri. Mi hanno fatto una semplice paparazzata, ma io non mi sposo”. Poi è entrata nel dettaglio sulla sua imminente esperienza al reality show di Canale 5: “Il mio oggetto cult sarà questo cappello, che userò nei momenti di privacy per non farmi inquadrare dalle telecamere. Ma credo me lo vieteranno. Io spero che non vi diventerò antipatica immediatamente, appena entro nella casa. Spero di essere buona, dolce, amorevole con tutti, simpatici e antipatici. Spero di essere cresciuta in questi anni, di saper affrontare la vita in ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

