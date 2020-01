E' in arrivo l'artbook ufficiale Cuphead (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Forte del successo del suo Cuphead, Studio MDHR ha annunciato oggi che sarà pubblicato un artbook esclusivo dedicato al gioco, The Art of Cuphead (questo il nome della raccolta) sarà disponibile durante il 2020."Per realizzare The Art of Cuphead, abbiamo riesumato i nostri appunti ed archivi e condivisi con DarkHorseComics, al fine di creare la più completa raccolta dedicata al dietro le quinte dello sviluppo del gioco." - recita il post pubblicato su Twitter dallo studio."Cuphead è un classico action "run and gun" fortemente incentrato sulle battaglie contro i boss. Ispirato ai cartoni animati degli anni '30, può vantare grafiche ed effetti audio accuratamente ricreati con le tecniche di quell'epoca (animazione tradizionale a mano, sfondi ad acquerello e registrazioni jazz" - recita la descrizione del gioco.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: E' in arrivo l'artbook ufficiale Cuphead - Eurogamer_it : E' in arrivo l'artbook ufficiale Cuphead - cyberanimax : -