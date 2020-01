Discarica di Sant’Arcangelo e Stir di Casalduni: lontane le date per il ripristino attività (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ ancora lontana la data per il riavvio dei due impianti di gestione del ciclo rifiuti provinciali. Per la Discarica di Sant’Arcangelo Trimonte ci vorranno ancora due mesi di lavori di messa in sicurezza, che potranno partire soltanto dopo il via libera alla variazione di bilancio da parte della Provincia di Benevento. Per lo Stir di Casalduni l’ultimo incendio dello scorso mese di ottobre ha rallentato i lavori di ripristino ordinati dopo la catastrofe del mese di agosto 2018 e non si può dire dunque realisticamente quanto tempo occorre per la ripresa delle attività. Questo l’esito della lunga riunione svoltasi questo pomeriggio presso la sede dell’Ato Rifiuti in via Torretta alla presenza anche dei due tecnici della Regione, Romeo Melillo e Liliana Monaco. Per i dipendenti Samte, la Società ... Leggi la notizia su anteprima24

