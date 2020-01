Crisi in Libia, verso la tregua: Erdogan e Putin chiedono il cessate il fuoco da domenica (Di mercoledì 8 gennaio 2020) I presidenti di Turchia e Russia Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin hanno lanciato un appello alle parti in conflitto per un cessate il fuoco in Libia a partire da domenica prossima, 12 gennaio. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, poco dopo il vertice a porte chiuse in occasione della visita del presidente russo a Istanbul per l’inaugurazione del gasdotto TurkStream. La tregua dovrebbe partire dalla mezzanotte di domenica. Un passo verso una chiara de-escalation in territorio libico, mentre a Roma è in programma la visita dei due protagonisti del conflitto in Libia, prima del generale Khalifa Haftar e a seguire quella di Fayez Al-Sarraj. Ankara intanto oggi ha invitato i primi 35 soldati a sostegno del governo libico, che avranno «un ruolo di coordinamento» e supporto di Tripoli e «non combatteranno». Il presidente turco Erdogan in una riunione ... Leggi la notizia su open.online

NicolaPorro : #DiMaio al Fatto (unico giornale che gli crede): in #Libia la risolvo io! L’insostenibile inconsistenza della #Ue.… - msgelmini : Conte convochi al più presto un tavolo di crisi sulla politica estera, invitando tutte le forze politiche presenti… - LiaQuartapelle : “Europa, svegliati!” Una esortazione assolutamente necessaria, di fronte a crisi USA-Iran, Libia, crisi climatica.… -