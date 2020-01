Come tradurre velocemente una pagina web di Safari su iPhone (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sin dal rilascio di iOS 8, Apple ha deciso di consentire agli sviluppatori di creare estensioni compatibili con Safari e con tutte le applicazioni che supportano il menù di condivisione. Tramite quest’ultimo si potranno quindi leggi di più... Leggi la notizia su chimerarevo

FedericaNA1926 : Stasera sono particolarmente sensibile, e non posso aprire twitter e trovare come primo video questo qua. #Ermal a… - sumaistu47 : Il vostro sedicente ministrello degli esteri è in missione in medio oriente. Mi chiedo come cazzo faranno gli inter… - CasaLettori : RT @lidiafera1975: @CasaLettori @Marcoseditore @Robinson_Rep @SolariRoberta @mariadicuonzo1 @artdielle @VirginiaPanzeri @danisetta @angelo_… -