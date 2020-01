Ces 2020, come funziona la sedia S-Pod di Segway (Di mercoledì 8 gennaio 2020) (Foto: Wired) Las Vegas (Usa) – Inutile girarci troppo attorno, la sedia a rotelle elettrica S-Pod di Segway mostrata al Ces 2020 di Las Vegas sembra proprio ispirata a quella del Professor X mostrata negli ultimi film della serie Avengers. La proposta del celebre marchio americano punta su un modo scenografico e confortevole per permettere a paraplegici di muoversi in sicurezza e anche a una discreta velocità. Dal vivo S-Pod è molto più imponente di quanto si possa immaginare osservandola in foto. Appare come una sorta di guscio avvolgente, possente e solido (150 kg il peso) poggiato su due ruote di dimensioni compatte, al contrario di quelle più tradizionali del già citato Professor X. L’utente si accomoda e prende il controllo del mezzo attraverso i comandi piazzati sul lato destro per accelerare, frenare e sterzare, mentre sul sinistro è presente uno slot per inserire ... Leggi la notizia su wired

beppe_grillo : L’industria tecnologica si sta preparando per il più grande evento che è partito oggi e proseguirà fino al 10 genna… - beppe_grillo : Ecco tutte le novità del #CES di quest'anno. - repubblica : Ces 2020, dite addio ai tasti: abbiamo provato i pc del futuro con schermo pieghevole [aggiornamento delle 01:14] -