Vittorio Feltri fa i conti in tasca a Papa Francesco: "Ha perso la metà delle offerte dei fedeli" (Di martedì 7 gennaio 2020) Ultimi dati allarmanti per la Chiesa che insiste nel perseguire una politica allineata a quella della sinistra più vieta e conformista. Le offerte dei fedeli di risulta, cioè i pochi rimasti dopo lustri di calo impressionante, si sono dimezzate in pochi anni. Ai tempi in cui il reddito nazionale era Leggi la notizia su liberoquotidiano

HuffPostItalia : Vittorio Feltri: 'Io sto con Rula. È brava e intelligente. Ridicolo quello che le hanno fatto' - spike_sr71 : RT @chiaberger: Nuovi premi Nobel per la climatologia. Dopo Vittorio Feltri che ogni volta che mette il parka col pelo scrive che il riscal… - CasagrandeStef : RT @Libero_official: 'La chiesa va a sinistra e i fedeli non danno più soldi'. Feltri, il De Profundis di Bergoglio: collasso economico - h… -