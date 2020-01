Tragico incidente sulla Palermo-Mazara, muore Giuseppe Brignone di Pantelleria (Di martedì 7 gennaio 2020) Terribile incidente sull’autostrada A29 Palermo-Trapani, tra gli svincoli di Fulgatore e Dattilo (entrambi nel Trapanese), dove il 73enne Giuseppe Brignone, di Pantelleria (in provincia di Trapani), è deceduto finendo con l’auto contro un muretto. La vittima, che viaggiava su una Toyota Yaris, ha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento, andandosi poi a schiantare. Nel violento impatto è rimasta gravemente ferita la moglie, in macchina con lui. La donna è stata ricoverata nell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i due corpi dall’utilitaria. Il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione del capoluogo siciliano. Tragico incidente sulla Palermo-Mazara, muore Giuseppe Brignone di Pantelleria Diretta Sicilia. Leggi la notizia su direttasicilia

