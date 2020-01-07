Traffico Roma del 07-01-2020 ore 18:00 (Di martedì 7 gennaio 2020) SUL RACCORDO IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA ARDEATINA E LA TUSCOLANA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico ALL’ISOLA FARNESE SIAMO SULLA VIA CASSIA IN PROSSIMITA’ DI VIA BETTOLI SEMPRE SULLA CASSIA IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA ALESSANDRO TORLONIA. IN VIA DEL FORO ITALICO IL Traffico RALLENTA TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA PORTUENSE TRA VIA CLIVO PORTUENSE E LARGO ALESSANDRO TOJA IN DIREZIONE DI VIA ETTORE ROLLI NEL QUARTIERE TUSCOLANO E’ IN PIENO SVOLGIMENTO UNA CERIMONIA COMMEMORATIVA IN VIA ACCA LARENZIA: TERMINE PREVISTO PER LE ORE 21.00. CERIMONIA COMMEMORATIVA, SINO ALLE 20.30, ANCHE IN PIAZZALE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA. ESTESO PER OGGI IL BLOCCO DELLA ... Leggi la notizia su romadailynews
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Dalla Rete Google NewsTraffico Roma del 07-01-2020 ore 13:30 - RomaDailyNews
Traffico Roma del 07-01-2020 ore 13:30 RomaDailyNews
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