The New Pope arriva dal 10 gennaio su Sky, Sorrentino: “La mia non è una Chiesa provocatoria” (Di martedì 7 gennaio 2020) arriva il 10 gennaio su Sky Atlantic una delle serie televisive più attese dell'anno, si tratta di The New Pope, il prodotto di Sky, Hbo e Canal + diretto da Paolo Sorrentino con protagonisti Jude Law e John Malcovich. La prima serie aveva già destato tanto scalpore per la rappresentazione di una Chiesa irriverente, a tratti viziosa e assetata di potere, ma il regista assicura: "Ho rispetto e anche ammirazione per come funziona l'apparato della Chiesa Cattolica, non c'è niente di trasgressivo". Leggi la notizia su tv.fanpage

