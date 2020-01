Salerno, all’ospedale Ruggi un cingalese ferisce due vigilanti (Di martedì 7 gennaio 2020) Ignazio Riccio Sul posto sono giunti gli agenti di polizia, che hanno disposto il ricovero coatto dell’extracomunitario Non solo gli ospedali di Napoli sono presi d’assalto da utenti violenti, ma anche i nosocomi delle altre province campane, spesso, sono oggetto di episodi di aggressioni al personale sanitario. L’ultimo caso si è verificato al Ruggi di Salerno, dove un extracomunitario di origini cingalesi ha messo a soqquadro il reparto di pronto soccorso. Lo straniero, classificato dal triage in codice verde, non voleva attendere il suo turno e, nonostante i tentativi di calmarlo da parte degli operatori sanitari, ha cominciato a sbraitare. I vigilanti presenti nel pronto soccorso sono intervenuti immediatamente, ma il cingalese ha sganciato uno specchio dal muro e ha colpito chiunque tentasse di avvicinarsi. Due sorveglianti sono riusciti a fatica a immobilizzarlo, ma ... Leggi la notizia su ilgiornale

