Roma immobile. La stazione Barberini della metro A resta chiusa (Di martedì 7 gennaio 2020) La stazione Barberini della metro A di Roma, che sarebbe dovuta tornare in servizio in questi giorni, non riapre. Era stata chiusa il 23 marzo, quasi dieci mesi fa, a causa del crollo di un gradino delle scale mobili che aveva provocato la disarticolazione dell'intera rampa (per un puro caso non ci Leggi la notizia su ilfoglio

