Restituzioni M5s, i capigruppo: “85% in regola, per altri sarà aperto procedimento. Deroghe? Per Casaleggio significava cancellare le regole” (Di martedì 7 gennaio 2020) “Mancate Restituzioni? L’85% dei parlamentari del M5s è in regola. Per quelli non in regola i probiviri ci hanno comunicato che, nelle prossime ore, verranno aperti, come da Statuto, i relativi procedimenti“. A dirlo, Gianluca Perilli e Davide Crippa, capigruppo M5s di Senato e Camera, al termine del vertice a Montecitorio sul caso Restituzioni, con i membri del collegio dei probiviri e dei garanti. “I provvedimenti per chi non ha rispettato gli impegni presi con i cittadini, al momento della candidatura, saranno commisurati alla gravità della violazione”, ha poi spiegato Jacopo Berti, membro del collegio dei probiviri, senza però parlare dei singoli casi, come quelli di senatori a rischio espulsione come Michele Mario Giarrusso o Lello Ciampolillo . “Deroghe? Casaleggio diceva che quando si deroga una regola praticamente la si cancella…”, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

