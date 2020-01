Pogba, operazione riuscita: la reazione del francese – VIDEO (Di martedì 7 gennaio 2020) Paul Pogba si è sottoposto ad un’operazione alla caviglia: tutto ok per il francese del Manchester United. Ecco la sua reazione – VIDEO Paul Pogba si è sottoposto ad un’operazione alla caviglia: il centrocampista francese ha giocato pochissimo in questa stagione, a causa dei continui problemi fisici e l’operazione sembrava quindi inevitabile. Paul Pogba, sui suoi canali social, ha rassicurato subito i suoi tifosi sulla buona riuscita dell’operazione, con un VIDEO davvero esilarante in cui si vedono ancora gli effetti dell’anestesia. Pogba's feeling good after his ankle surgery Leggi la notizia su calcionews24

