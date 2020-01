Napoli, denuncia su Fb: da un balcone oggetti contro un’ambulanza (Di martedì 7 gennaio 2020) oggetti gettati dal balcone contro un’ambulanza appena arrivata sul luogo dell’intervento. E’ quanto denunciato dai gestori della pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate”, che raccoglie le segnalazioni di aggressioni subite da personale sanitario. Il fatto, secondo quanto riportato dalla pagina Facebook, sarebbe avvenuto ieri sera ad Afragola, in provincia di Napoli, dove l’ambulanza della postazione Casoria Saut è giunta allertata per un codice rosso. “All’arrivo dell’ambulanza – si legge nel post – la stessa viene colpita da numerosi oggetti gettati dal balcone e, nonostante le minacce subite nel percorrere le scale dell’abitazione, l’equipaggio esegue la rianimazione cardio-polmonare al paziente trovato incosciente”. L'articolo Napoli, denuncia su Fb: da un balcone oggetti contro un’ambulanza ... Leggi la notizia su ildenaro

