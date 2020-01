Meningite, ancora un caso: stavolta a morire è una 16enne. Ed è allerta massima in tutta Italia (Di martedì 7 gennaio 2020) Purtroppo dobbiamo parlare di un altro caso di Meningite, dopo quelli dei giorni scorsi sul lago d’Iseo, a Bergamo e a Genova. Questa volta è toccata a una ragazza di sedici anni di Reggio Calabria, morta nel pomeriggio per un caso di Sepsi Meningococcica microbiologicamente accertata, “malattia ad elevatissima mortalità anche se opportunamente e tempestivamente trattata”. A darne la notizia è stata la Direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano, la cui direzione ha rivolto un appello alla popolazione e ai media volto “a evitare ogni allarmismo, visto che il contagio si realizza solo attraverso un contatto stretto e prolungato con una persona colpita dall’infezione”. “I medici e gli infermieri dei reparti di Pediatria, Cardiologia, Rianimazione ed Ematologia hanno prontamente avviato le manovre rianimatorie, che sono state ripetute e prolungate, nonché tutte le necessarie ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

