Mafia in Veneto, cominciano i maxiprocessi: 135 davanti al giudice. Da Mestre a Verona: così i clan si sono infiltrati nel Nord Est (Di martedì 7 gennaio 2020) VENEZIA – In attesa che il ministro dell’Interno decida se sciogliere per Mafia il comune di Eraclea, travolto all’inizio del 2019 da una inchiesta anti camorra, in Veneto si sta per cominciare la prima stagione dei processi alle cosche. Un caso senza precedenti, più di un centinaio di persone che devono partecipare a tre udienze preliminari. Non accadeva dai tempi del maxi processo alla Mala del Brenta di Felice Maniero a cui venne poi riconosciuta l’associazione a delinquere di stampo mafioso. Che il Veneto non fosse più indenne da infiltrazioni di camorra, ‘ndrangheta e Cosa nostra, era noto da tempo a investigatori e inquirenti. Ma questo dato sarà visibile a tutti quando i cancellieri faranno l’appello, nell’arco di due settimane, di 135 imputati in attesa di sapere se saranno rinviati a giudizio. Camorra in Veneto Orientale – ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

