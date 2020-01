Lo stop al salvataggio delle ferrovie sudest è un guaio per Ilva e BpB (Di martedì 7 gennaio 2020) Taranto. A gennaio 2016 l’allora ministro dei Trasporti Delrio commissariò le ferrovie sud-est, a seguito dell’apertura di un’indagine a carico degli amministratori e dirigenti la cui allegra gestione aveva portato a un crack di 350 milioni di euro. ferrovie sud-est (Fse) è l’azienda di stato da sem Leggi la notizia su ilfoglio

MichelaRoi : RT @ilfoglio_it: Lo stop al salvataggio delle ferrovie sudest è un guaio per Ilva e BpB. La Corte del Lussemburgo ha riconosciuto come aiut… - ilfoglio_it : Lo stop al salvataggio delle ferrovie sudest è un guaio per Ilva e BpB. La Corte del Lussemburgo ha riconosciuto co… -