LIVE Italia-Usa, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Fritz 7-6 (3) 5-4, l’americano serve per restare nel match. A seguire Fognini-Isner (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Comanda con il dritto Fritz. 15-0 Ace di Fritz. 5-4 Travaglia, e con l’ace chiude il game! Fritz servirà per restare nel match al cambio di campo. Vantaggio Travaglia, torna a funzionare la sua prima di servizio. 40-40 Seconda al corpo di Travaglia, annullata la palla break! 30-40 Palla break Fritz, gran rovescio e gran scambio con palla sulla mezza riga esterna. Travaglia chiama il Falco, che non è dalla sua parte. 30-30 Gran risposta di Fritz con il dritto. 30-15 Sbaglia Fritz nello scambio sulla seconda. 15-15 Sbaglia con il rovescio Travaglia, mettendolo in rete. 15-0 Travaglia prende il controllo dello scambio e lo chiude appoggiando la palla a rete. 4-4 Servizio e dritto di Fritz, che tiene senza problemi. 40-0 Prima vincente di Fritz. 30-0 Sesto ace di Fritz. 15-0 Travaglia viene chiamato a rete, ma finisce largo il dritto ... Leggi la notizia su oasport

matteosalvinimi : Senza retorica o parole inutili, buona fine e miglior inizio a tutti voi Amici. Io, con qualche pregio e tanti dife… - zazoomnews : LIVE Italia-Usa Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Fritz 7-6 (3) 2.1 l’azzurro vince il primo set. A seguire Fognin… - ATPtennis2002 : RT @InteBNLdItalia: ??A Perth tutto pronto per ???? Italia - ???? Stati Uniti... Potrete seguire i match su: ?? ch. 64 DTT o 224 Sky ?? streamin… -