Lapo Elkann finisce sulla sedia a rotelle dopo il grave incidente: ecco come sta ora [FOTO] (Di martedì 7 gennaio 2020) Il grave incidente di Lapo Elkann Lo scorso mese tutti i telegiornali e siti internet avevano dato una notizia negativa che riguardava Lapo Elkan. Il rampollo degli Agnelli era rimasto coinvolto in un grave incidente a Tel Aviv, in Israele. In quell’occasione il ragazzo decise di non far diffondere subito quello che gli era successo, ma dopo qualche giorno, dopo aver risolto alcune complicazioni. Infatti l’auto su cui era a bordo si è violentemente schianta causandogli un forte trauma che lo ha fatto entrare in coma per un paio di giorni. dopo aver ripreso conoscenza, Elkan ha spiegato alla stampa cosa gli è accaduto. dopo essere uscito dall’ospedale, l’uomo ha detto che le sue prima azione è fare del bene al prossimo. Poi ha detto che Lapo non è la persona che lo descrivono, ma ora si è reso conto che deve dare sostegno alle persone che come lui hanno avuto i ... Leggi la notizia su kontrokultura

