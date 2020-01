L’Antitrust contro alcuni club calcistici: non rimborsano biglietti e abbonamenti in caso di rinvio (Di martedì 7 gennaio 2020) L’Antitrust ha aperto 9 procedimenti istruttori che riguardano le “clausole vessatorie nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite” nei confronti di altrettante società calcistiche. Sono Inter, Milan, Roma, Lazio, Juventus, Cagliari, Genoa, Udinese e Atalanta accusa te per aver adottato queste clausole che non riconoscerebbero il diritto ad ottenere il rimborso di tutto o parte dell’abbonamento o del singolo biglietto, in caso di chiusura dello Stadio o di rinvio della partita. L’Antitrust specifica in una nota che l’8 maggio 2019 era stato inviato alle suddetet società una sollecitazione per variare le condizioni dei contratti L'articolo L’Antitrust contro alcuni club calcistici: non rimborsano biglietti e abbonamenti in caso di rinvio ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

