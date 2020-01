Lanciano palle di neve contro la sua auto e lui gli spara: gravi due bimbi di 12 e 13 anni (Di martedì 7 gennaio 2020) Tragedia sfiorata in Wisconsin, dove due bambini di 12 e 13 anni sono finiti in ospedale dopo essere stati colpiti da colpi di arma da fuoco dal guidatore di un'auto contro cui avevano lanciato palle di neve per gioco. L'uomo è poi fuggito a bordo della sua Toyota bianca: "Vergognoso, dovrebbe consegnarsi". Leggi la notizia su fanpage

