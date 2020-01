La routine di Rush per trovare una famiglia (Di martedì 7 gennaio 2020) Rush è un dolce pit bull, che ha vissuto la maggior parte della sua vita da randagio. Non ha mai avuto una casa o un posto caldo in cui potesse rifugiarsi. I volontari di SICSA Pet Adoption Center, appena hanno saputo tutto di lui, sono andati a conoscerlo, per provare a donargli una nuova possibilità di vita. Il cucciolo quando ha visto i ragazzi, era felice, forse perché sapeva che erano andati lì, solo per aiutarlo ed infatti li ha lasciati lavorare. Quando l’hanno portato nel rifugio ed ha incontrato gli altri cagnolini, è sempre stato molto dolce e vivace ed infatti i volontari credevano che sarebbe arrivata la famiglia giusta per lui, molto presto. Purtroppo però, molto spesso non accade tutto quello che si pensa. Molte persone sono andate nel rifugio per conoscere Rush, ma ogni volta facevano un passo indietro, poiché pensavano che essendo un pit bull, fosse ... Leggi la notizia su bigodino

routine Rush Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : routine Rush