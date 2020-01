Kate Middleton festeggia il compleanno con gli amici. Harry e Meghan esclusi (Di martedì 7 gennaio 2020) Come festeggia il compleanno una Duchessa, nonché futura Regina? Il 9 gennaio Kate Middleton compirà 38 anni e, sebbene non sia previsto nessun festeggiamento ufficiale, la moglie del Principe William si è goduta alcuni momenti di spensieratezza insieme ai suoi genitori e ai suoi amici per celebrare l’evento. William e Kate si sono recati a Sandringham per passare del tempo insieme alla Regina Elisabetta. Nonostante le voci di una crisi, la coppia è apparsa estremamente serena durante la loro apparizione alla consueta messa di inizio anno nella chiesa di Saint Mary Magdalene a Norfolk. A confermare il buon clima, anche la presenza di alcuni amici, invitati proprio dai Duchi di Cambridge per celebrare il compleanno della Middleton. William e Kate, infatti, sono stati raggiunti dai genitori della Duchessa, Carole e Michael Middleton, e da un gruppo di amici selezionati per passare un po’ ... Leggi la notizia su dilei

