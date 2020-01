Il Giornale: la cura Gattuso non funziona, la vittoria con il Sassuolo è stata solo un episodio (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Napoli regala tre gol all’Inter al San Paolo, scrive il Giornale, consentendole di restare in vetta accanto alla Juventus. “Il Napoli riempie la calza dell’Inter di regali. Tre addirittura enormi che la coppia Lukaku-Martinez implacabile scarta per rispondere alla Juventus”. Una prova di personalità, quella dei nerazzurri. “La mezz’ora con cui i nerazzurri aggrediscono la squadra di Gattuso in casa sua, è un concentrato di forza che fa paura. Al netto dei regali che comunque facilitano il lavoro e lasciano solo il carbone della Befana nelle mani di Rino Gattuso”. La scivolata di Di Lorenzo permette a Lukaku di andare in porta. Poi sempre il belga fa passare la palla sotto le gambe di Meret, e infine lo svarione di Manolas. “Così l’Inter è diventata una montagna impossibile da scalare per un Napoli che torna dalle vacanze nel modo peggiore. La cura ... Leggi la notizia su ilnapolista

