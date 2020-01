Firenze e dintorni: troppo smog, fermi per 5 giorni i mezzi più inquinanti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Le limitazioni sono valide per i motocicli a 2 tempi Euro 1, autovetture a benzina Euro 1 e a diesel Euro 2 ed Euro 3, veicoli diesel Euro 1 ed Euro 2 per il trasporto merci Leggi la notizia su repubblica

cronaca_news : Firenze e dintorni: troppo smog, fermi per 5 giorni i mezzi più inquinanti - rrcorsi : RT @rep_firenze: Firenze e dintorni: troppo smog, fermi per 5 giorni i mezzi più inquinanti [aggiornamento delle 23:00] - rep_firenze : Firenze e dintorni: troppo smog, fermi per 5 giorni i mezzi più inquinanti [aggiornamento delle 23:00] -