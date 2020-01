Firenze: al Teatro Niccolini Maddalena e Giovanni Crippa in «L’infinito tra parentesi» (Di martedì 7 gennaio 2020) Tratta dal libro omonimo di Marco Malvaldi, romanziere, giallista e chimico, la pièce dimostra come poesia e scienza non siano opposte, ma possano convergere nella tensione verso la conoscenza del mistero del reale Leggi la notizia su firenzepost

