Eleonora Daniele è incinta Video | annuncio a Storie Italiane | ' Aspetto una bambina'

Eleonora Daniele è incinta - si commuove durante l’annuncio in diretta : “Aspetto una bambina” : Eleonora Daniele ha annunciato di essere incinta in diretta a “Storie Italiane”. La conduttrice del popolare format di Rai1 ha confermato un’indiscrezione già circolata in rete, rispondendo proprio a coloro che sui social le avevano chiesto se fosse in dolce attesa. In chiusura della puntata andata in onda il 7 gennaio, ha confermato la gravidanza senza nascondere la commozione generata dall’applauso caloroso che il pubblico le ha ...

Eleonora Daniele è incinta : l'annuncio in diretta a ‘Storie Italiane’ : La conduttrice visibilmente commossa ha comunicato la bella notizia alla fine della puntata odierna del programma di Rai Uno

Eleonora Daniele è incinta - si commuove durante l’annuncio in diretta : “Aspetto una bambina” : Eleonora Daniele annuncia in diretta a “Storie Italiane” di essere incinta. La popolare conduttrice Rai aspetta una bambina. Lo ha confermato durante l’ultima puntata del suo programma, in onda su Rai1. “Mi chiedete sui social se sono incinta e volevo essere io a dirlo. Sì, sono incinta. Aspetto una bambina che chiamerò Carlotta” ha ammesso commossa.Continua a leggere

Eleonora Daniele aspetta un bambino : l’annuncio in diretta tv : Eleonora Daniele, nota conduttrice del programma di Rai 1 Storie italiane, ha appena annunciato di aspettare un bambino. Verso la fine della diretta di questa mattina, la Daniele si è presa un minuto per dire qualcosa ai telespettatori (fonte GossipBlog): Voglio concludere questa puntata con una bellissima notizia, o almeno per me lo è! Mi avete chiesto in tantissimi sui social se sono incinta oppure no… Aspetto una bambina e la ...

Eleonora Daniele incinta : l’annuncio a Storie Italiane : Eleonora Daniele è incinta del primo bebè. La presentatrice ha dato l’annuncio a Storie Italiane. Al termine della trasmissione la Daniele infatti ha dato la lieta novella: “È vero, sono incinta. Aspetto una bambina“. Dunque, fiocco rosa per lei e il marito Giulio Tassoni. I due sono convolati a nozze lo scorso settembre dopo un lungo fidanzamento. La gravidanza della conduttrice ha mandato in visibilio il pubblico di Storie ...

Eleonora Daniele è incinta : primo figlio per la conduttrice : Eleonora Daniele è incinta: la conduttrice aspetta il suo primo figlio dal marito Giulio Tassoni Grandi notizie in quel di Storie Italiane: Eleonora Daniele è incinta del suo primo figlio. Una novità dopo l’altra per l’affermata conduttrice di quarantatré anni. Dopo il matrimonio nel 2019 con l’imprenditore Giulio Tassoni, nel 2020 la Daniele diventerà mamma. […] L'articolo Eleonora Daniele è incinta: primo figlio per la ...

Elisa Isoardi fa gli auguri a Eleonora Daniele e pensa che solo lei non è mamma (Foto) : Alla notizia della gravidanza di Eleonora Daniele sono arrivati subito gli auguri di Elisa Isoardi, da Storie Italiane a La prova del cuoco tante le emozioni di oggi in tv ma anche qualche riflessione da parte delle due conduttrici (Foto). La Daniele appena tornata in diretta nel suo programma di Rai 1 ha annunciato la sua dolce attesa non potendo più nascondere il pancino e soprattutto la sua gioia immensa. Una notizia arrivata con gli occhi ...

Eleonora Daniele è incinta - l'annuncio in diretta a Storie Italiane (VIDEO) : "Voglio concludere questa puntata con una bellissima notizia o almeno per me lo è" esordisce Eleonora Daniele durante la fine di Storie Italiane di oggi, 7 gennaio 2020 Mi avete chiesto in tantissimi sui social se sono incinta oppure no: aspetto una bambina e la chiamerò Carlotta. La conduttrice annuncia improvvisamente di essere in dolce attesa durante la diretta del programma che conduce su Rai 1. Il pubblico esplode in un grande applauso: ...

Eleonora Daniele è incinta! L’annuncio in diretta a Storie Italiane : Storie Italiane, Eleonora Daniele incinta. L’annuncio in diretta: “Aspetto una bambina” Si è conclusa con una gran bella notizia la puntata di Storie Italiane di oggi, martedì 7 gennaio 2020: la padrona di casa Eleonora Daniele, dopo aver salutato i suoi ospiti e ringraziato il pubblico, ha infatti annunciato di essere incinta! Svelando la novità, Eleonora Daniele a Storie Italiane ha sottolineato di aver voluto condividere la ...

Eleonora Daniele incinta si commuove rivelando il nome scelto a Storie Italiane (Foto) : Eleonora Daniele è incinta, il suo pancino era già evidente da un po’ e infatti prima delle feste natalizie avevamo già intuito che fosse in dolce attesa, oggi a Storie Italiane il suo annuncio, la sua emozione (Foto). La conduttrice di Storie Italiane si occupa sempre degli altri, cerca con il suo programma di dare voce a chi da solo non potrebbe farlo ma oggi a fine puntata sono tutti in piedi solo per lei, gli applausi sono tutti per la sua ...

Eleonora Daniele annuncia di essere incinta in diretta a Storie Italiane : "Voglio concludere questa puntata con una bellissima notizia o almeno per me lo è" esordisce Eleonora Daniele durante la fine di Storie Italiane di oggi, 7 gennaio 2020 Mi avete chiesto in tantissimi sui social se sono incinta oppure no: aspetto una bambina e la chiamerò Carlotta. La conduttrice annuncia improvvisamente di essere in dolce attesa durante la diretta del programma che conduce su Rai 1. Il pubblico esplode in un grande applauso ...

Eleonora Daniele incinta - l'annuncio in diretta a Storie Italiane : Un annuncio in diretta ha sorpreso il pubblico di Storie Italiane. A farlo la conduttrice Eleonora Daniele, che al termine del programma della mattina di Rai1 ha dato una «buona...

Domenica In - Eleonora Daniele parla del futuro. E svela un dettaglio sul marito : Appuntamento straordinario con Domenica In: per l’ultima puntata del 2019 la padrona di casa, Mara Venier, ha deciso di offrire al pubblico dei momenti sia commoventi che divertenti. Filo conduttore di quest’ultima Domenica del decennio è stato l’oroscopo di Paolo Fox, con previsioni personalizzate per i vari vip presenti. Tra i più interessanti c’è stato sicuramente l’oroscopo di Eleonora Daniele, che ha rivelato ...

Storie Italiane - Eleonora Daniele si commuove per la tragica storia di Patrizia : Non va in vacanza, Storie Italiane e la rassegna pomeridiana tenuta da Eleonora Daniele. La conduttrice e matrona dell’amatissimo talk ha invece tenuto in piedi lo spettacolo persino per il giorno di Santo Stefano, con un episodio tra i più duri del già impegnativo palinsesto; in scena per il pubblico di Rai 1, è infatti tornata in onda la terribile storia di Patrizia. La donna, già nota al pubblico dei talk show, ha raccontato per la ...