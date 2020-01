Cosa sta facendo l’Europa sull’Iran (Di martedì 7 gennaio 2020) Poco e nulla, dicono i critici: in realtà qualCosa si sta muovendo, nonostante la posizione molto scomoda in cui si trova Leggi la notizia su ilpost

GassmanGassmann : Ma avete capito bene cosa sta succedendo in Australia?!......no perché dato che vi vedo poco attivi ,forse non avet… - ilfoglio_it : Il problema degli incendi in Australia, istruzioni per l'uso. Oggi nel Foglio c'è un inserto di @giuliapompili che… - beppe_grillo : L’obiettivo delle politiche economiche dovrebbe essere il benessere collettivo: quanto felice e in salute è una pop… -