“Cerchiamo la pace. Anche Usa e Russia si devono parlare” (Di martedì 7 gennaio 2020) “La missione della Ue può incontrare Al Sarraj e Haftar Anche in un'altra sede, e ora parla con la voce dell'Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell”. In un' intervista a Il Fatto Quotidiano il titolare del dicastero della Farnesina, Luigi Di Maio, afferma che in una Libia in cui è in corso una guerra con “interferenze esterne”, oggi l'obiettivo dell'Italia è di “ricondurre tutti gli attori che hanno influenza su questo scenario, dalla Turchia alla Russia fino all'Egitto e agli Stati Uniti”. Poi il ministro avverte: “Il vero punto è che un conflitto si aggrava quando arrivano le interferenze esterne, e dobbiamo lavorare innanzitutto su questo. Ma noi parliamo Anche con Haftar. Dopodiché perché si sblocchi la situazione è fondamentale che si parlino Stati Uniti e Russia”. Di Maio non nasconde che “la situazione sul piano della sicurezza è difficile” ma la missione è in ... Leggi la notizia su agi

