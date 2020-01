C’è traffico? Il rapper napoletano attiva la sirena e sguscia via (Video) (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Bloccato nel traffico lascia partire la suoneria di una sirena per farsi largo e arrivare quanto prima a destinazione. E’ l’escamotage utilizzato dal rapper napoletano Enzo Dong che in più circostanze ha documentato l’espediente fuorilegge con un Video diffuso sui social. A segnalarlo sono state numerose persone che hanno riportato l’episodio al consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. Quest’ultimo ha già fatto sapere di aver girato il tutto alle forze dell’ordine. Enzo Dong, 27 anni, è diventato famoso soprattutto grazie al brano, “Secondigliano regna”, che rientra nella seconda serie di “Gomorra 2”, e “Higuain”, dedicata all’ex calciatore del Napoli passato alla Juventus negli anni scorsi. L'articolo C’è traffico? Il rapper napoletano attiva ... Leggi la notizia su anteprima24

Traffico di neonati - nello scandalo armeno C’è anche l’Italia : decine i bimbi arrivati con una rete criminale : «Una mafia più ricca e potente di quella della droga». È così che Marat Kostanyan – avvocato di Syuzan Patvakanyan, una donna armena alla ricerca da vent’anni della figlia sottratta subito dopo il parto – ha commentato l’inchiesta- scandalo sul raggiro subito da decine di madri in Armenia. Donne che sarebbero state costrette a portare a termine la gravidanza nonostante la loro contrarietà. Come funzionava il Traffico ...

Governo - Prodi : “Se partiti pensano al proprio interesse - prima o poi l’incidente capita. E ora C’è molto traffico…” : “Che ci siano tensioni nella coalizione è fisiologico, io mi auguro che le forze della maggioranza trovino un accordo sul Mes (il Meccanismo europeo stabilità, ndr), perché é essenziale per il Governo . Se le personalità della coalizione pensano al proprio interesse , seppur legittimo, i problemi si aggravano”. A rivendicarlo è l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi , ospite della rassegna di editoria Più libri più liberi, a ...

Tragedia autostrada A4 - coinvolti 3 Tir e traffico in tilt : C’è una vittima : Terribile incidente stradale sulla A4. Un camionista croato ha perso la vita a seguito di uno schianto tra tir. Il sinistro si è verificato stamani, 11 luglio, poco nei pressi dello svincolo di San Stino di Livenza, in direzione di Trieste. Tre i mezzi pesanti che si sono tamponati, tra cui una cisterna carica di gasolio. Erano le 8 quando all’improvviso un mezzo pesante ha tamponato quello che lo precedeva, innescando così anche il tamponamento ...

