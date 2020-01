ATP Cup 2020, calendario 8 gennaio: programma, orari, tv e streaming. Di nuovo in campo Nadal (Di martedì 7 gennaio 2020) Domani (8 gennaio) in Australia andrà in scena la sesta giornata di ATP Cup 2020, l’ultima della fase a gironi. In campo ci saranno i gironi A, B e E: i risultati di domani andranno non soltanto a determinare le vincitrici di questi tre raggruppamenti, ma anche a definire con precisione il quadro delle seconde classificate, e di queste soltanto le due migliori potranno accedere ai quarti di finale. A Brisbane la Serbia di Novak Djokovic, dopo aver sconfitto per 2-1 la Francia, ha il match point contro il Cile per il primato nel girone A: nel caso molto probabile di vittoria guadagnerà automaticamente i quarti di finale. L’altro match di giornata sarà Francia-Sudafrica, un vero e proprio spareggio per il secondo posto. A Perth, invece, la Spagna di Rafael Nadal affronterà il Giappone: entrambi i team sono a punteggio pieno e sarà l’esito di questo confronto a stabilire ... Leggi la notizia su oasport

