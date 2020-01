Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: “Presto le nozze e un figlio” (Di martedì 7 gennaio 2020) Dopo la scelta a Uomini e Donne e un prezioso anello regalato durante le feste di Natale, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sono detti pronti a convolare a nozze e perché no, presto la coppia potrebbe avere anche un figlio. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: le nozze Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono più affiatati che mai: sui social non mancano le loro reciproche dediche d’amore e sotto l’albero lei ha trovato anche un prezioso anello, promessa di qualcosa di più di un semplice fidanzamento. I due non hanno infatti fatto segreto di sognare le nozze, e hanno annunciato che sarebbero felici di avere insieme un bambino: “Ci piacerebbe sposarci e avere presto un bambino, del resto anche le nostre rispettive mamme ci hanno avuto da giovani”, ha confessato la coppia sbocciata a Uomini e Donne. Per il momento ancora nessuna conferma su data e preparativi, ... Leggi la notizia su notizie

