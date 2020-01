Alfonso Signorini, esordio al GF Vip: “Non mi spaventa la diretta, ma la fatica” (Di martedì 7 gennaio 2020) Manca veramente poco all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini, una delle grandi novità di quest’anno, vestirà i panni del conduttore. Come si sente? Lo svela a poche ore dall’esordio in una lunga intervista. Signorini:” Non mi spaventa la diretta, ma la fatica” Della diretta, Alfonso, non si preoccupa. Nonostante sia nuovo nel ruolo di conduttore, sa bene come funzionano i meccanismi televisivi. Per anni, infatti, ha accompagnato la messa in onda come opinionista. Signorini, dunque, prenderà il posto di Ilary Blasi, per tre anni al timone del reality. Per il pubblico non sarà immediato abituarsi al cambiamento. Qual è dunque la vera paura? La fatica. Alfonso, infatti, non sarà solo il conduttore del GF, ma ne è stato l’autore di quest’anno. “Ci vuole un fisico bestiale, ho scelto anche il cast insieme agli autori storici”. Alfonso:“La coppia ... Leggi la notizia su thesocialpost

