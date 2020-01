Su Sky le serie che hanno trionfato nella lunga notte dei Golden Globe (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sono targati Sky molti dei principali premi per la tv assegnati stanotte a Beverly Hills durante la lunga notte dei settantasettesimi Golden Globe Awards, in onda in esclusiva per l’Italia su Sky Atlantic e Sky TG24 e condotti da Ricky Gervais. A trionfare nelle categorie principali miglior serie drammatica e miglior miniserie sono state infatti rispettivamente Succession, la produzione HBO nelle scorse settimane su Sky Atlantic e ora disponibile per intero con entrambe le due stagioni su Sky... Leggi la notizia su digital-news

