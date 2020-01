Stupratore seriale condannato all’ergastolo a Manchester, quasi 200 le vittime (Di lunedì 6 gennaio 2020) Drogava, stuprava e filmava le sue vittime: poco meno di 200. Reynhard Sinaga, ex dottorando di origine indonesiana, è stato condannato al suo terzo ergastolo a Manchester perché riconosciuto colpevole, in questo processo, di aver attirato nel suo appartamento e violentato 48 uomini. L’uomo è già stato giudicato per altri episodi e la polizia ritiene che il totale delle vittime sia di quasi 200. Per l’accusa, come riportando i media britannici, si tratterebbe dello Stupratore “prolifico” della storia criminale. Il giudice ha stabilito che l’imputato dovrà scontare almeno 30 anni. L’uomo stava già scontando 20 anni perché riconosciuto colpevole nei due processi precedenti. Il giudice, secondo quanto riporta la Bbc, ha dichiarato che Sinaga “ha predato i giovani” che non volevano “nient’altro che una buona serata fuori con i loro ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

