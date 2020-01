Sette morti e 10 feriti, sale il bilancio in Valle Aurina (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sempre più grave il bilancio in Valle Aurina, in Alto Adige: 7 morti e 10 feriti. Le vittime sono tutte fra i 20 e i 25 anni di età. L’automobilista è un uomo di 28 anni, il suo tasso alcolemico era molto alto. È grave il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto sabato notte a Lutago, in … L'articolo Sette morti e 10 feriti, sale il bilancio in Valle Aurina proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

