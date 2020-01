Remy (Di lunedì 6 gennaio 2020) Questa è la storia di Remy, un povero cagnolino abbandonato e lasciato solo. Un’associazione di volontariato chiamata “Howl of the dog” si trovava in Romania per condurre una campagna volta alla sterilizzazione dei cani. Appena arrivati da quelle parti Remy si avvicinò a loro, quasi come avesse capito che potevano aiutarlo. Si accorsero immediatamente che il giovane cane aveva un marchio sul naso. Secondo i membri dell’associazione, l’ustione sul suo naso proviene da una crudele superstizione cioè è la convinzione che se si brucia un naso di cane con un ferro rovente, aumenterà il loro sistema immunitario e aiuterà a curare il cimurro! la maggior parte dei cani nelle zone rurali della Romania sono considerati cani da guardia o “strumenti” di protezione, spiegano i soccorritori. ... Leggi la notizia su bigodino

