Rabbia Iran | Neanche la morte di Trump sarebbe sufficiente a vendicare

Iran - scoppia la Rabbia in piazza dopo la morte di Soleimani : proteste a Teheran e in Iraq – Video : Decine di migliaia di persone sono scese in strada a Teheran per protestare contro quelli che definiscono i “crimini” degli Stati Uniti, dopo l’uccisione a Baghdad del comandante Qassem Soleimaini in un raid Usa. Gridando slogan come “morte all’America” e con in mano poster che ritraggono Soleimani, i manifestanti hanno riempito le strade di diversi isolati al centro di Teheran, ...