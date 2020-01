Previsioni Meteo, la tendenza a 20 giorni: anticiclone ma anche locali piogge. Più mite al Nord, freddo al Sud (Di lunedì 6 gennaio 2020) Previsioni Meteo – CConferme circa un’egemonia anticiclonica per tutta la seconda decade di gennaio. L’alta pressione, tuttavia, che riguarderà buona parte dell’Europa centro-meridionale, continuerà ad avere dei disturbi a causa di infiltrazioni di aria più fresca in quota dai reparti nordatlantici, aria fresca che poi andrà ad attivare una blanda circolazione instabile sul Mediterraneo centro-meridionale, in corrispondenza dei mari meridionali italiani. Non un granché di instabilità, tuttavia un po’ più nubi e qualche pioggia interesseranno alcune nostre regioni, con circolazione che sul Sud Italia e localmente anche sul medio-basso Adriatico, continuerà a vedere correnti mediamente fresche orientali. Ma passiamo all’evoluzione più in dettaglio per i prossimi 20 giorni. Aggiornamento di oggi, lunedì 06 gennaio 2020, valido fino al 25 ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

