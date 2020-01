Prescrizione, slitta al 9 gennaio vertice maggioranza (Di lunedì 6 gennaio 2020) slitta al 9 gennaio il vertice di maggioranza sulla giustizia e soprattutto sul nodo Prescrizione. E' quanto si apprende da fonti qualificate. L'incontro, atteso per domani, e' stato programmato per il 9 per ragioni legate all'agenda di palazzo Chigi. Leggi la notizia su ilfogliettone

