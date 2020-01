Nilufar Addati si è rifatta il seno: “Ho corretto una cosa che non mi piaceva” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Nilufar Addati svela ai fan di essersi rifatta il seno, ecco cosa ha detto l’ex tronista su Instagram Torna ad attirare l’attenzione del gossip Nilufar Addati, divenuta nota in passato per aver partecipato nei panni di tronista al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La Addati ha svelato ai suoi tantissimi fan di essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica, si è rifatta il seno. Tramite alcune Instagram Stories ha detto: “In questi giorni sono un po’ scomparsa, ma sto benissimo, sono a casa perché ieri finalmente dopo un paio di anni di riflessione sulla questione mi sono sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva.” Nilufar Addati ha continuato dicendo: “Ho corretto una cosa che non mi piaceva del mio décolleté, ovvero il fatto che fosse molto distante ed ascellare. Non c’è stato nessuno ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

