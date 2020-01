Luca Onestini in mutande: madre natura è stata molto generosa (Di lunedì 6 gennaio 2020) Luca Onestini, in vacanza sulle dolomiti insieme alla compagna Ivana Mrazova: la foto condivisa sui social mostra un dettaglio piccante Dalla convivenza al Grande Fratello Vip Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno intrapreso una storia, viva ancora oggi. Tra le coppie migliori formatesi nella Casa, sui social condividono molto della loro intimità e i seguaci appaiono apprezzare parecchio. Sono coesi, anche se parlare di nozze è al momento prematuro. Lo ha rivelato Luca Onestini negli studi di Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia su Real Time. Non vede nessun matrimonio tra poco. Spera di unirsi in un futuro lontano con una persona e questa donna spera possa essere l’ex coinquilina. Foto e video sulle Dolomiti Tuttavia, i fidanzatini si prendono se possibile lunghe vacanze romantiche, ampiamente documentate da foto e video. Tutti riconoscono a Luca Onestini e Ivana la capacità ... Leggi la notizia su kontrokultura

trash_italiano : L'amicizia tra Luca Onestini e Raffaello Tonon è invidiabile. #Rivelo - KontroKulturaa : Luca Onestini in mutande: madre natura è stata molto generosa - - luca_onestini : RT @Totti: Vorrei precisare che non ho mai messo 'like' a quel commento di cattivo gusto su @Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico… -