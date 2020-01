Lode al globalismo che sovranisti e populisti non riescono a capire (Di lunedì 6 gennaio 2020) Quand’e che avremo il coraggio di affermare con forza che il globalismo non ha distrutto la capacità delle nazioni di governarsi ma le ha semplicemente migliorate? Se in Italia ci fosse davvero un editore interessato a diffondere un pensiero alternativo sia rispetto al solito cialtronismo nazionalis Leggi la notizia su ilfoglio

