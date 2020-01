LIVE Napoli-Inter 1-3, Serie A 2020 in DIRETTA: traversa di Insigne su punizione! (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE embedit snippet=”adsense-articolo” Clicca qui per le pagelle LIVE della partita 89′ Zielinski e dopo Llorente impegnano Handanovic nella stessa azione. 87′ Ammonito Skriniar che salterà l’Atalanta la prossima giornata. 85′ Fuori Fabian Ruiz e dentro Llorente per il Napoli. 83′ Giallo per Sensi per fallo a centrocampo su Allan. 82′ Fuori Hysaj e dentro Lozano per il Napoli. 80′ Zielinski servito a rimorchio da Insigne non riesce a dare forza davanti ad handanovic. 78′ Callejon prova a mettere in mezzo ma per ben due volte viene respinto il cross. 76′ Insigne di punizione trova la traversa con il destro a giro! 74′ Fuori Vecino e dentro Sensi per l’Inter. 72′ Callejon al volo di sinistro, palla che finisce oltre la traversa. 70′ Trattenuta di Barella su ... Leggi la notizia su oasport

