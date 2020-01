Lazio, Eriksson incorona Inzaghi: «La squadra è da Scudetto» (Di lunedì 6 gennaio 2020) L’ex allenatore della Lazio, Sven Goran Eriksson, incorona il gruppo di Simone Inzaghi: ecco le sue parole L’ex allenatore della Lazio, Sven Goran Eriksson ha commentato a LaLaziosiamonoi.it il momento della squadra di Simone Inzaghi. Eriksson – «La cosa mi rende felicissimo. Per lui e per questo club, che sta facendo un campionato memorabile. Sta lassù con le grandi, assieme a Juventus e Inter. Tutto ciò è bellissimo. Scudetto? Per quello che sta dimostrando adesso, questa squadra è da Scudetto. Conosco bene la classifica. La Lazio è a 3 punti dalla Juventus e dall’Inter: quindi perché no?». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

